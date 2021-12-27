櫃買中心表示，鑫傳國際多媒體科技公司（6856）在今（27）日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，鑫傳科技成立於1997年8月間，董事長為廖紫岑，主要經營業務是衛星電視、廣告銷售、節目製作、電視購物等，送件時資本額為2億4000萬元。

鑫傳科技2020年業績，營收4億1106萬元，稅前盈餘1億6346萬元，每股盈餘5.2元。