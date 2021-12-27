鑫傳科技27日申請興櫃 15:482021/12/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，鑫傳國際多媒體科技公司（6856）在今（27）日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，鑫傳科技成立於1997年8月間，董事長為廖紫岑，主要經營業務是衛星電視、廣告銷售、節目製作、電視購物等，送件時資本額為2億4000萬元。 鑫傳科技2020年業績，營收4億1106萬元，稅前盈餘1億6346萬元，每股盈餘5.2元。 高球銷售商 啟坤科技申請上櫃 巨型科技股 今年輝達最會漲 #櫃買中心 #科技 #日申請 #興櫃 #國際多媒體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度IPO市場 續熱可期 04:102021/12/27 全球財經 新光台股基金 錢進元宇宙 04:102021/12/27 產業特刊 北極星、正基、京潤 正文小金雞 營運亮眼 04:102021/12/27 證券．權證 《興櫃股》宏碁資訊 零接觸智能通關機啟用 08:522021/12/27 財經 《興櫃股》晶鑽、維格再攜手 籌組台灣醫美科技國家隊 11:592021/12/27 財經 《興櫃股》明年營運不看淡 保勝光學飆漲 13:232021/12/26 財經 中信電池及儲能科技ETF 搶搭「強池奪鋰」潮 11:472021/12/27 財經 《其他股》龍巖攜手遠傳 數位轉型驅動生命科技 17:052021/12/27 財經 濾能公司27日申請上櫃 11:112021/12/27 財經 輝達成2021股價漲幅最大巨型科技股 19:392021/12/26 財經 戰略新板獎勵活動 明年元旦登場 04:102021/12/27 證券．權證 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 美經濟再有恐怖泡沫出現！專家曝這種資產超危險 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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