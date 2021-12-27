國際油價上周呈現強勢彈升，西德州（WTI）原油與布蘭特（Brent）原油期貨，周漲幅各達4.34％與3.56％，然而今天國際原油期走跌，致正向原油ETF盤軟，尤其期街口布蘭特正2（00715L） 更弱、收跌0.41％，然而詭異的是，期元大S&P原油反1（00673R）也以小跌0.29％作收。

街口投信表示，近期關注OPEC+明（2022）年1月4日會議，該會議討論2月是否繼續現行逐月產量遞增計畫。原油庫存持續下降、對抗變種病毒藥物的有效力與疫情流感/輕症化等，皆可視為油價續揚的積極訊號。

街口投信分析，此前受Omicron變種病毒感染病例激增，導致多地限制措施推出，一度引發市場擔憂原油需求放緩。然隨美國石油協會（API）數據顯示，前一週原油庫存減少367萬桶，降幅大於市場預期的減少260萬桶，另美國能源信息管理局（EIA）庫存報告顯示，前一週原油庫存減少472萬桶，降幅高於市場預期的減少250萬桶，前述兩者數據皆顯示原油庫存下降，反應需求依然強勁。

街口投信並說，近來疫情相關正向訊息頻傳，美國FDA批准Pfizer和Merck的新冠病毒口服藥物，並且AZ和Novavax表示其疫苗對Omicron是有效的。另根據英國衛生安全局初步分析顯示，Omicron患者就醫機率比Delta少31～45％，住院機率少50～70％。