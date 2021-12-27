受這場大流行病影響，今年市場出現許多奇特的現象，包括迷因股和加密貨幣價格的暴起暴跌，分析師表示，今年價格漲最兇的不是比特幣等資產，而是中古車，並提醒要留意二手車市場充斥泡沫的景象。

市場研究公司Bianco Research總裁Jim Bianco在接受CNBC訪問時表示，如果你想知道2021年你擁有的最佳投資可能是什麼，那就是停放在你車道上或車庫裡的那輛車。他表示，二手車升值的速度比股市更快，最近也超車了某些加密貨幣。

Bianco表示，在過去4個月裡，二手車價格上漲逾20%，不僅超越標普500指數在同一期間的表現，也超過比特幣在過去4個月約5%的漲幅。根據我們取得的最新數據，截至12月15日，二手車價格越漲越高，且至少到目前為止還沒有見到頂。

他表示，二手車價格大漲主要有兩大因素，首先是半導體短缺導致新車價格過高。

根據加州汽車估價和產業研究公司凱利藍皮書（Kelley Blue Book）出具的報告，汽車價格正處於歷史高點。今年11月，新車平均售價為46320美元，二手車平均價格為27569美元，較去年同期大漲27%。

Bianco表示，造成二手車價格急升的第二個理由，是那些想迅速轉售的炒家，「我們在二手車市場看到的是人們急著買車，以及某些人急著藉機炒作，市場的氛圍是『現在就買，不買只會變得更貴』」。

他表示，市場正充斥著泡沫化的所有跡象，二手車應該是一種貶值資產，他們不應該漲價，然而今年以來二手車價格卻大漲了49%，也就是已經漲了5成。相較之下，今年美股表現仍然非常強勁，標普500指數再度交出了2位數的漲幅，但也不過是上漲約26%。

Bianco並指出汽車價格大漲反映出另一個更大的問題，「這正是美國聯準會不希望看到的，因為這進一步鞏固了通膨的想法」。

去年12月，Bianco就曾警告通膨問題將在2021年重現，為這一個世代以來首見。

雖然現在Bianco認為通膨壓力應會在2022年緩解下來，但下降的速度可能比大多數人所預想的慢許多。而至於二手車價格何時到頂，則是誰也說不準，他表示，這種奇特的現象「可能再持續一年，可能持續兩周，總之你現在所看到的交易活動可能都充滿著泡沫」。