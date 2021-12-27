廣達(2382)董事長林百里今(27)日出席雲達科技5G Open Lab開幕典禮暨科技展演發表會，雲達為廣達布建5G和元宇宙的重要子公司，當媒體詢問是否有規畫雲達未來上櫃或者上市，林百里表示，先成功賺錢再說，當營運有把握賺錢，再談上市或上櫃，現在廣達並不缺錢也不缺人才，先成大事是我們要做的事情。

林百里表示，元宇宙概念是最近被大家提及，其實很早之前科技業就開始著手發展相關概念，像是智慧醫療等就是最先應用的虛實整合領域，而這二年因為疫情關係，遠距工作讓大家更加速習慣虛擬的場景，這些應用面也開始普及且越來越廣，未來虛擬經濟一定會衍伸出許多智慧應用的新商業模式。而元宇宙科技發展所需要的雲端連結、AI模組、高速運算等基礎技術，通通都需要5G通訊來聯絡，「這就像是很多座發電廠，需要配電網連結一樣，但很高興這最後一塊拼圖5G通訊技術，是我們很早的布局，很高興被我們猜中了。」

林百里表示，虛擬經濟我一開始是想不通的。但後來我看到朋友說，花了新台幣買了三百元的名牌鞋子，非常驚訝名牌鞋子怎麼可能才三百元，結果對方拿起手機打開鏡頭對著自己的腳，畫面中顯示出來自己的腳已穿上的虛擬鞋子，才恍然大悟原來是虛擬名牌鞋子，這個以元宇宙為首的第三波科技發展，非常有機會由十八歲以下的年輕人引領市場，畢竟一代一代想法是不一樣的，不過長時間是被淘汰還是能延續，還是要看這個科技是不是有應用價值。

林百里認為，元宇宙開啟第三波科技革命，其相關應用將在未來10到20年影響人們的生活與行為，商機可說是遍地開花，將攜手與合作夥伴共同掌握先機。科技發展的每一次改變，廣達都站在領先的位置，從第一波科技革命的筆電，到第二波的雲端，廣達都領先研發並推出產品。而近來熱議的元宇宙，廣達已經準備好了，過去投入筆電與雲端，客戶可能不到10位，但到了元宇宙客戶有N個，未來將攜手與客戶夥伴掌握元宇宙遍地開花的商機。

至於在廣達切人元宇宙領域中扮演重要角色的子公司雲達，未來是否否推動上市櫃？林百里很明確的表示，先成功賺錢再說！