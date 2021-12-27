上周外資在亞股買盤最強勁的市場為台股、南韓，分別吸金6.7億美元及4.9億美元；台股買盤為近一個月以來最大幅度，南韓連2周吸金。值得注意的是，印度再度蟬聯外資淨流出最高的國家，連續兩周遭贖回，同時為12月外資減碼最多的國家，金額高達16.7億美元。

今台股收盤成功跨過萬八心理關卡，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，大盤指數仍呈現高檔盤堅，雖然整體大盤成交量仍因外資缺席導致上周日均成交量縮減至2600億元左右，為今年新低，但台股在基本面堅實的情況下，預料仍將持續吸引內外資買盤進駐，加上根據過去15年統計，聖誕節前後5日大盤上漲機率高達8成，短期展望維持樂觀。

張圭慧表示，半導體近期表現強勢，目前預估2022年半導體市場產值成長率約維持在10%左右，供應料問題預料可逐步緩解，隨電動車興起，加上傳統車廠對以往追求庫存最小化的營運方針改變，晶圓代工需求持續上揚，2022年晶圓代工廠供不應求情況不變，建議投資人可長期持有半導體產業。

第一金投信分析，疫後經濟重啟下，龐大的需求蜂擁而至，帶動台灣11月外銷訂單金額衝上655億美元，連續21個月正成長，預期全年將突破6500億美元，改寫歷史新高紀錄。與此同時，11月製造業生產指數達141.16，同創新高。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，塞港、缺料等問題尚未完全解決，全球供應鏈短期無法滿足龐大的需求，美國ISM製造業積壓訂單指數維持60以上高檔，而客戶端存貨降到25低檔區，顯示供應鏈依舊十分吃緊，對台廠來說，未來訂單能見度很高。