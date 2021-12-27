效力西武獅隊的台灣好手吳念庭今年繳出旅日生涯年，他透露，上季結束後就產生危機意識，因此在今年球季開打前就決定「豁出去」，將打擊型態整個做改變，最後收到好效果，留下爆炸性演出，季後也獲得球團加薪肯定，「今年高低潮都有經歷過，是滿豐富的1年。」

吳念庭本季出賽130場、101支安打，繳出10轟、48分打點，雖然季後狀態有些下滑，但今年數據都是旅日5年來最佳。「今年球季開始前，就對自己說要有所改變，整個打擊型態都咬改變，才能讓人家留下爆炸性演出，不然可能會被淘汰。」

吳念庭透露，那時在打擊方面下了很多功夫，改動作、找擊球時間點，二軍教練上本達之與高山久是幕後功臣，「那時打得量很大，用量去讓身體記憶，也慢慢習慣新動作，效果也展現出來，能打出10支全壘打大家也覺得很不可思議，當時心態上就是抱持著豁出去的感覺。」

今年全壘打一口氣來到雙位數，吳念庭對第2轟棒打軟銀隊投手和田毅的那一發全壘打印象最深刻，「這支感覺最輕鬆、最完美。」剛好那時候台灣還發生太魯閣事件，吳念庭敲出這1轟賽後站上英雄訪問時，也提到希望能用自己的好表現，為台灣帶來正面力量。

為了增加一軍競爭力，吳念庭今年曾守過多個位置，稱職扮演「工具人」角色，不過他坦言，若可以固定守位，對自己調整比較有利，自己最想要固定守的位置是二壘，「其實有跟教練爭取過，每一隊都有調度考量，還是會尊重教練的意思，自己還是要先把棒子再增強一些，才有機會去爭取守備位置。」