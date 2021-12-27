18歲男為感情所困，落寞坐在橋護欄上。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

18歲男為情所傷欲輕生，霧峰派出所2位員警，將他拉上來後，通知救護車，將他送醫。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

18歲男為情所傷欲輕生，霧峰派出所2位員警，及時抓住他的雙手及衣服，但少男仍極力掙脫，也造成員警手部擦挫傷，所幸最後成功挽救一條生命。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

少男為情所困坐護欄上欲輕生 員警及時抓住雙手鬼門關拉回。

年約18歲男為情所困，有輕生傾向，台中市警局霧峰分局霧峰派出所員警獲報，及時發現少男時，他已坐在乾溪橋護欄，雙腳懸空，並作勢要跳，幸好2名男女員警及時撲上前緊緊抓住他，使勁拉上來，及時挽救生命阻止憾事發生。

霧峰派出所，日前晚間11時接獲民眾報案指出，18歲男因情傷離家，擔心發生危險，員警李培源、林潔恩等2名員警，首先開啟手機定位，發現訊號顯示出現在霧峰區林森路附近，員警以該處為圓心，擴大搜索，發現少男在乾溪東路乾溪橋上。

員警靠近發現少男已坐在護欄上，橋上距離溪底至少高約三層樓，狀況危急，2名員警接近少男耐心勸導，但他情緒相當激動，尋短意志堅定，幸好員警及時撲上前，抓住他的雙手，但少男仍拼命掙扎，其雙腿已懸空仍極力反抗，2位員警一邊極力拉住其雙手及衣服，使勁將他拉上橋，雙方發生嚴重拉扯，過程中雖然造成警方手部擦挫傷，但也順利將人從鬼門關拉回來。

少男被救起後表情呆滯、不發一語，經請119救護車，送往醫院檢查，也通知其父母親趕到醫院，警方提醒家屬近期要多注意孩子的情緒，家屬感謝警方的機警挽救生命，頻頻向警方道謝。

霧峰分局長李建興表示，輕生不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

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