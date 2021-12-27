第三十屆時報金犢獎國際競賽「年度最佳學校金犢獎」高中組由松山家商獲得，在歷經與全球各地學子角逐後，松山家商脫穎而出，今年共獲得兩名最佳新銳獎、一名最佳美術設計獎等全球性獎項，一舉斬獲年度最佳高中殊榮，同時邀請松山家商校長張瑞賓、廣設科主任高淑芬、實習處主任丁碧慧及指導老師黃昱幃蒞臨接受頒獎。

2021年度最佳學校金犢獎 松山家商

松山家商校長張瑞賓獲獎感言。(圖/時報獎執委會提供)

松山家商校長張瑞賓表示，文創松商一直是學校願景，學生在國中時是沒有設計基礎的，進入松商後，在科主任細心規劃、老師努力教學給予養分，帶著同學參加各種比賽，持續培養學生會想、會做、會說，讓學生有品格、有專業、有創意，可以合作、走得出去。很高興在如此大型比賽獲得難得獎項，感謝時報金犢獎提供舞台，讓學生作品可以被更多人看到。

新銳獎／最佳新銳獎作品，創作者：松山家商廣設科吳宜軒，指導老師黃昱幃老師。(圖/時報獎執委會提供)

新銳獎／最佳新銳獎／最佳美術設計獎（平面）作品，創作者：松山家商廣設科陳明禎，指導老師黃昱幃老師。(圖/時報獎執委會提供)

獲獎同學吳宜軒在接受專訪時，表示這次作品設計了三個角色，並且以粉色調為主，將貓咪肉球的柔軟對應到旺旺QQ軟糖，如此轉換受到評審青睞；陳明禎同學則表示，保生大帝是傳統的信仰文化，本次創作跳脫常見的中式宣傳思維，運用西式的藥袋包裝搭配西方幸運籤詩餅乾，使產品本身具有伴手禮及祝福的含義，同時呼應到保生大帝慈濟愛民的精神，本次獲得最佳新銳獎，以及最佳美術設計獎等兩個全球性大獎，很謝謝黃昱幃老師給予很多美感上的建議，以及松山家商設計科全體教師三年的教導，同時感謝時報金犢獎的肯定。

時報金犢獎是世界華人歷史最悠久青年創意競賽，參賽人次累積全球超過一千萬人，每年邀集來自美國、韓國、澳洲、歐洲、印尼、新加坡等學生共襄盛舉，時報金犢獎三十年致力於培育全球優秀青年學子，在學生時期揮灑創意、累積實戰經驗，成為全球華人青年的最高嚮往。 今年度新銳組全球作品件數超過一萬件，全球選出十組高中參賽團隊獲得最佳新銳獎，其中七組由台灣松山家商、復興商工、振聲高中、景文高中分別獲得，足見台灣師生在技職教育的付出與努力。