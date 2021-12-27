在介壽生活藝文館舉行的彰化市長林世賢就職滿3周年施政成果發表會，出席來賓爆滿。（謝瓊雲攝）

彰化市長林世賢(右)27日舉辦就職滿三周年施政成果發表會，對於3年施政成果如數家珍、侃侃而談。（謝瓊雲攝）

林世賢就職3周年施政成果發表會，懸掛主要施政成果布幅。（謝瓊雲攝）

彰化市長林世賢就職滿3周，27日在介壽生活藝文館舉行施政成果記者會，會場精心布置懸掛標示3年來14大施政成果的布幅，林世賢首度表態支持彰化縣升格直轄市，更表態不排除參選首屆彰化直轄市市長。

林世賢說，過去三年他率領公所團隊，發揮創意、展現魄力，並催生重大建設，三箭齊發，已有效帶動將屆滿300年的彰化老城形貌正在加速改變。包過「彰化市鐵路高架啟動」、「促成『捷運到彰化』將增設和鐵路共構的金馬站」、「台化及東區擴大都市計畫650公頃定案」、「引進彰化第一家百貨公司」、「2年2座立體停車場」，以及「率先規畫、建設戶羽機關車園區，促成台鐵展開修復3棟舊鐵道宿舍，全力發展鐵道觀光」等，更將為「8年拚百年大計」奠定強而有力的基礎。

公所指出，有關第一家百貨公司案，將由中友百貨集團斥資25億元興建，現已進行簽約的前置作業，預計明年正式動工、2024年正式營運，未來每年可為彰化市帶來逾5千萬元的收益；已定案的東區擴大都市計畫案，將透過都市計畫引導台化轉型為商業區，打造繁榮東區、成為彰化新都心。

除了3年來卓然有成的施政成果，林世賢也針對未來提出施政藍圖，他強調將繼續積極推動彰化交流道特定區解編，催生700公頃「綠能科技城」；並在擴大都市計畫的東區，積極促成設立「亞洲運算中心」；他說，彰化正加速改變中，未來每一步都需要市民參與，以成就彰化市成為更美好的城市。