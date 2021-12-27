交通局長葉昭甫強調，已列入台中市公共運輸及捷運工程處，110年度追加減預算並繳回市庫。（陳世宗攝）

台中市軌道建設發展基金2022年要成立，作為推展台中市大眾捷運系統及鐵路高架化之規畫、建設及辦理其土地開發等業務。市議員楊正中27日質詢說，他發現軌道基金帳目簡直一筆迷糊帳，完全未說明不動產數量，要求該府清楚註明分回數量及成本，以便日後查核有無賤賣市有財產。中市主計處長林淑勤表示，市府比照中央主計總處的方式編列。

楊正中於市議會指出，台中市軌道建設發展基金於明年度成立，由交通局投資現金5.8億及公共運輸及捷運工程處以市有不動產作價投資2.48億共計投資8.28億。軌道基金明年度第一次設立帳戶，但作帳有違會計原理原則，不僅帳務登記不清，房屋、土地、停車位都沒有登入。

楊正中質疑，基金是獨立會計及財務個體，市府卻把公有財產資本財當作存貨登入，顯然會計處理有誤。市府參與捷運文華高中站土地開發，由地主出土地、市府獎勵容積並由冠德建設負責興建，分回72戶房屋，地主優先承購37戶，市府投資分回35戶後再以不動產作價投資軌道基金2.48億。

楊正中抨擊說，交通局軌道基金是筆迷糊帳、所有帳目不清不楚，把台中市議會當成塑膠。他要求不動產作價投資不得讓售必須全數標售，優先承購戶數及成本應敘述清楚，優先承購戶數改為35戶、市府配回戶數增加2戶，明年度應辦理追加減預算，另軌道基金如有售出必須辦理超支併決算等。

交通局強調，因世義貿易為單一地主，未領取協議價購款，依「台中市台中都會區大眾捷運系統開發所需土地協議價購優惠辦法」第4條規定得優先承購權值上限計算，預計地主優先承購37戶，停車格為27格，收入預計為3.52億元，此部分已列入台中市公共運輸及捷運工程處110年度追加減預算並繳回市庫。