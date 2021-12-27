達麗建設標得台南平實營區二期都更案，27日由達麗董事長謝志長與台南市長黃偉哲簽約，達麗預定2023年動工興建9棟大樓住宅，其中的一棟120戶，將交給台南市政府作為社會住宅，其餘的8棟約820戶則分期開發，最慢2030年全部完工，達麗分回的房地總銷約200億元。

達麗董事長謝志長受訪表示，平實營區二期都更2.4公頃（約7306坪），採取公辦都更權利轉利模式開發，達麗要支付國產署可分回的房地款約80億元，工程費用大約70多億元，總投入成本150億元左右。

謝志長指出，他第一次看到這個基地時，就覺得「對我很有吸引力」，加上他的母親也是台南人，因此，希望在台南大發展的過程中，達麗能夠扮演重要角色，因此，儘管開標之前，幕僚建議「這個案子不好賺」，但，他還是毅然標下，因為「好不好賺錢，不是最重要的」。

他說，最重要的是，能夠給合地方特色，改善整體環境，並打造一個台南住宅指標，未來將回饋給台南市政府至少120戶的社會住宅，達麗會努力，希望在2027年之前，就完工交屋，「不用等到2027年」。

達麗台南平實都更案，總共將興建940戶，其中，至少120戶要回饋給台南市政府作為社會住宅，謝志長表示，完工之後的總銷金額大約200億元。

台南市長黃偉哲表示，此次公辦都更將透過容積獎勵的方式，由台南市政府取得至少120戶住宅，預計2023年動工，2027年完工，預計可為台南市政府節省大約20億元的經費。