台中市育英國中育英堂終於重建完工，並在27日盛大舉辦啟用典禮，市長盧秀燕、市議員賴義鍠、李中、何敏誠、鄭功進、邱素貞、教育局長楊振昇、育英國中校長周鳳珠、東區區長何宜真出席。（馮惠宜攝）

台中市育英國中育英堂終於重建完工，並在27日盛大舉辦落成啟用典禮，全新的育英堂也是一座多功能活動中心。（馮惠宜攝）

歷經十年時間，經過前市長胡志強、林佳龍直到現任市長盧秀燕任內，台中市育英國中育英堂終於重建完工，並在27日盛大舉辦落成啟用典禮，全新的育英堂也是一座多功能活動中心，市長盧秀燕出席啟用典禮時表示，期盼硬體設施的完備，能提供師生優質的學習環境。

東英堂已使用48年，近年經耐震評估判定有使用安全疑慮，為提供無虞的學習環境，市府編列經費8500萬元辦理重建工程，將育英堂規劃為一座地上2層樓的多功能活動中心；此外，內部空調、舞台燈光音響及教學設施設備經費，由教育部核定補助一千萬元，另一千萬元由市府籌編支應。

盧秀燕表示，育英國中育英堂是學校各類活動的多功能活動中心，長年由育英國中與成功國小共同使用，後因耐震係數不足，經市府爭取經費辦理重建，歷經十年時間，經過前市長胡志強、林佳龍到自己任內終於完工啟用，總共斥資一億零五百萬元。她也強調，「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」，「不但蓋新的，而且蓋更好。」

教育局長楊振昇表示，在中央與地方的齊心協力下，全案規劃興建地上2層的多功能活動中心，1樓為管樂教室、舞蹈教室、多功能活動空間及圖書館，2樓則為運動場與典禮集會場所，不僅適合各類體育活動，更提供育英國中與成功國小各項集會、藝文活動推展使用。

育英國中校長周鳳珠則表示，嶄新的育英堂除了在建築造型上與學校特色相互輝映，營造具創意與美感的校園空間，更能在建築功能上符合學校教育理念，提供學生多元的學習舞台，發展學生的自信心與學習力以面對未來的挑戰。