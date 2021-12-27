雲林縣莿桐鄉花海登場，供民眾元旦賞花到春節。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣莿桐鄉孩沙里花海區已開滿波斯菊、向日葵，莿桐鄉公所27日表示今年規畫「莿福喜迎新春，花海桐慶瑞虎豐年」活動，包括特色元旦升旗儀式、第1公園花海景觀藝術區、孩沙里花海地景區等，提供民眾賞花遊玩好去處，活動自元旦至農曆春節，邀請大家來賞花紓壓。

莿桐鄉孩沙里花海區今年配合「濁水溪生活文化圈系列活動」，串連鄉內義和村第1公園的花海景觀藝術區，不僅賞花範圍擴大，還有食農教育、可食地景、景觀藝術、社區營造、產業營造等多項主題展覽，雲林縣長張麗善27日前往了解相關準備情況。

張麗善表示，莿桐鄉花海占地約30公頃，是全台10大花海景觀之一，利用2期作結束的裏作期播植綠肥作物種子，在田野形成美麗壯觀的波斯菊、向日葵花海，不僅可養護地力，更打造1處元旦至農曆過年期間適合全家出遊的特色景點。

莿桐鄉長林靖焜說，「莿福喜迎新春，花海桐慶瑞虎豐年」濁水溪生活文化圈系列活動，除了有多項主題展覽，元旦當天將於第1公園辦理莿桐鄉民趣味運動會，現場有特色社區展攤及小巴餐車，還有豐富的摸彩獎品，最大獎為55吋電視機。

林靖焜說，民眾還可至6個社區營造景點拍照上傳臉書打卡後，至第1公園兌換社區特色禮品，詳細活動請上臉書搜尋「2022雲林縣莿桐鄉，莿客，濁水溪文化季」，邀請全台民眾來莿桐鄉慢遊花海世界。