侯友宜穿戴擴增實境眼鏡，隨著「虛擬教官」解說一步一步完成體驗。（戴上容攝）

新北市水利局在塔寮坑二抽水站建置防洪科技互動館，館內新增擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）以及混合實境（MR），供民眾了解抽水站操作及故障排除等流程，新北市市長侯友宜27日前往視察，他稱讚是抽水站與科技教育最佳結合先例，並直呼「互動館值得全國來學習」。

侯友宜27日前往視察11月甫完工的塔寮坑二抽水站「防洪科技互動館」，水利局說明，館內有影片解說、光雕牆，民眾參訪時可利用平板電腦或手機掃描模型、海報，就能了解抽水站各項設施及水利知識。

侯友宜穿戴擴增實境眼鏡，隨著「虛擬教官」解說一步一步完成體驗。侯友宜表示，只要戴上虛擬混合實境設備，透過MR混合實境一次性的整合技術指導，任何對抽水站不了解的人都能夠在短時間內，對抽水機運作概念有基礎的了解，迅速紮根防災、防洪的觀念。

侯友宜指出，新北市在打造智慧城市，塔寮坑溪防洪科技互動館整合「元宇宙」的觀念，將抽水站設備以虛實整合方式作為教育訓練，並建立遠端操控精簡人力、物力的做法十分新穎，互動館即日起開放使用，值得也歡迎全國民眾來學習使用。

水利局長宋德仁說，防洪科技互動館總經費約650萬元，工程獲經濟部水利署補助500萬，工程於11月底完成，館內新增最新的擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR），並整合水利局原先設置的雨水下水道資訊，及防汛智慧平台系統等資訊，未來面對極端氣候環境挑戰都能迎刃而解。

水利局補充，「塔寮坑溪防洪科技互動館」歡迎民眾、機關團體或國中小學多多利用，新北市水利局官網採線上書面申請報名，申請書下載方式為：水利局網站→為民服務區→抽水站申請。