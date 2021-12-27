「恆星披薩」（Stellar Pizza）用機器人做披薩。

美國街頭明年將會出現披薩機器人行動廚房，幕後推手是一名台裔工程師Benson Tsai，他與同事放棄Space X的高薪工作跨入餐飲業，號稱每45秒就能做出一個披薩。

美國「財經內幕」（Business Insider）報導，披薩機器人餐廳「恆星披薩」（Stellar Pizza）即將於明年在洛杉磯街頭登場，這台行動餐車號稱全自動化，包括將麵糰壓成餅皮、鋪上陷料及醬汁、烘烤出爐等所有程序，全部都能透過卡車車廂的機器人依序搞定，號稱每45秒就能產出一個披薩，1小時內能製做100個披薩。

Benson Tsai先前接受富比世（Forbes）專訪時表示，父母來自台灣，在洛杉磯落腳後的第一件事就是開炸魚薯條餐廳，孩提時代的強烈記憶讓他在擔任工程師多年後轉進餐飲業。

Benson Tsai在2019年離開Space X，希望解決餐飲業的諸多挑戰，包括高額的佣金及利潤的不確定性，他號召了23名Space X工程師及餐飲服務業專家加入團隊，建立了「恆星披薩」品牌。

「恆星披薩」（Stellar Pizza）用機器人做披薩。

他說現行的餐飲服務體系壞了，餐廳賺不到足夠的錢，顧客付的錢太多，外送公司也沒有真的盈利，他說他們是火箭科學家團隊，希望用自己的專業解決餐飲服務的問題，打造自動化的行動廚房。

事實上自動化廚房並不稀奇，不過Benson Tsai強調他們的特色是「一邊移動一邊煮」，他稱他們正在推動餐車空間進化，將自動化設備從工廠裝進卡車內，他認為這是下一代餐車的演變方向。