達麗(6177)日前獲選為台南市東區平實都更案最優申請人資格，今日正式台南市政府簽約。此公辦都更案預計規劃16~24層大樓，近940個住宅單元，並將申請綠建築銀級，預計112年動工，116年完工。

台南市市長黃偉哲指出，本次公辦都更案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少120戶社會住宅，預計將在116年完工，總計可為市庫節省公帑支出約20億元經費，除建構平實營區優質居住空間外亦提供青年及弱勢族群可負擔的住宅單元，落實「希望家園」的施政理念。

達麗近幾年強化台南的佈局，台南高鐵站附近總銷45億元的達麗國家強棒一案，很快的在不到3個月的時間之內就完售。現階段科技大廠紛紛選至台南設廠，今年台南房市表現十分火熱，達麗位於台南東區新都心段的3141坪基地，9月已開工動土，未來將採先建後售模式，另外，還有高鐵站附近的歸仁二期，以及今日簽約的臺南市東區平實段8、9、15、16、18地號營改土地都市更新案。

台南市府都發局長莊德樑表示，平實營區第二期都更案的基地位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍的住宅區，土地面積約為2.4公頃，左鄰中央百米景觀公園(平實公園)，周邊有南紡夢時代及國賓商圈，距離大灣交流道僅十分鐘車程距離，未來尚有平實轉運站設立於中華東路、小東路口。本次公辦都更案預計規劃16~24層大樓，將奠定該區成為東台南副都心的基礎。