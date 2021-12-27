俗話說人不可貌相，有些人言行舉止看似大喇喇，但其實有著淵博的學識，也有些人面色凶狠，但熱心公益、廣結善緣，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女，外表看似乖乖牌，有時候瘋起來連她們自己都會怕。

▍射手座

射手女有時候會給人一種氣質溫和、甚至有點傻呼呼的感覺，但其實她們骨子裡不太安分，嚮往刺激有挑戰性的事物，對於越是難得到的，就越是執著。加上射手女本來就活得自在瀟灑、無拘無束，只要自己有興趣的，無論旁人怎麼阻攔，說什麼都會放手去做，就算飛蛾撲火也在所不惜。

▍金牛座

金牛女因為個性內向，面對不熟悉的人事物會有點害羞膽怯，因此給人較為沉靜的印象，但其實她們骨子裡固執又愛逞強，而且還相當精明能幹。金牛女的反差在於，外界總以為她們特別乖巧聽話，但其實她們非常有想法、有主見，而且個性堅毅，並非溫室裡的花朵。

▍雙魚座

雙魚女多半都是壓抑了自己的個性，雖然本身單純善良，但絕不像外人以為的沒主見、沒個性、人云亦云的乖乖牌。其實從感情的選擇上就能看出，雙魚女骨子裡十分嚮往刺激，期待不一樣的愛情降臨在自己身上，為愛瘋狂的行徑，就連她們本身也難以自拔。