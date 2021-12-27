台中市議會27日舉行教育文化與交通地政111年預算聯席審查會議，市議員李中提醒市長盧秀燕，市府團隊這兩年很費心增加公幼數量，但因房地產市場熱絡，私立幼兒園所在土地正逐漸被民間收購，明年起就會衝擊到可收讀的幼童人數，市政府要提早因應。教育局強調，將歇業幼兒園應於招生時向家長說明清楚。

李中說，這兩年教育局認真增加公幼與準公幼，但西屯、南屯、北屯三區已有今日幼兒園等五所私立幼兒園所在地土地，今年完成交易，預見將有數百位就讀幼童受到影響。過去私立幼兒園要調整價格時，教育局始終有個天花板價格壓著，導致業者評估房市收益與經營幼兒園收益後選擇販售土地。

李中指出，這對其他私立幼兒園的業者來說，恐怕會產生「骨牌效應」。教育局要未雨綢繆，除積極推動公幼與準公幼外，也要思考私立幼兒園的收費機制調整，更要提供其他誘因來鼓勵民間業者投入幼兒教育，讓年輕爸媽沒有後顧之憂。

教育局表示，私立幼兒園大多為向私人租用之租賃土地，地主回收土地處置後，幼教業者也常另覓適合地點再開辦幼兒園，或以租賃方式繼續承租土地。倘因土地出售將歇業的幼兒園，應於招生時向家長說明清楚，並提早規劃園幼兒及員工安置方式。

教育局說，市長盧秀燕相當重視幼兒教育，一上任就提出公幼倍增計畫，3年來已增加162班公幼，公私立幼兒園也增加50個；人口數較多的西屯、南屯及北屯區，3年內增加16園，雖有私立幼兒園歇業，但公私立幼兒園總數及核收人數皆持續增加。

教育局強調，未來將持續盤點學校空餘空間或老舊校舍拆除未重建的建地，積極落實盧市長公幼倍增的目標，持續提供平價、優質及近便的育兒環境，並鼓勵私立幼兒園增班設園，滿足家長托育需求，讓父母安心生育與就業。