保德信投信深耕台灣即將邁入30年，透過整合全球資源提供多元化的理財商品，帶給國人國際化與在地化的金融專業，更以企業社會責任為核心價值，每年的「國際奉獻日」（GVD，Global Volunteer Day）保德信全球夥伴在世界各個角落展開行動，在台灣，保德信投信邀集員工及眷屬投身公益、奉獻愛心，讓愛心公益不再只是口號，而是起身而行地實踐社會關懷，帶領更多人加入公益服務的行列。

今年疫情持續衝擊全球經濟，更影響了弱勢兒少生活與學習，保德信投信的愛心不缺席，更加碼奉上，今年12月21日的「國際奉獻日」，由保德信投信總經理張一明代表全體員工，前往家扶基金會捐贈員工認領的100件兒童心願禮物以及33萬元捐款，讓愛在疫情期間不停歇。本次透過遠端形式持續傳遞正能量，關懷家扶基金會的弱勢孩童，用滿滿的愛心與暖心，陪伴孩童們渡過一個驚喜又開心的冬天，也讓他們感受耶誕佳節的愛與溫暖，並鼓勵這些孩子們安心求學、健康成長。

台灣今年疫情升級至三級警戒至今，雖然整體疫情趨緩穩定，然而弱勢兒少的成長與學習卻不容繼續等待，根據家扶基金會統計，已有近9000戶受到家扶基金會扶助的家庭因為疫情影響生計，包括收入減少、無薪假、停業等，對子女生活及學習上帶來相當大的考驗，張一明呼籲保德信投信員工、乃至投信投顧等金融業先進，在這個艱困時刻，更應該伸出援手幫助這些急需關懷的孩子們。自2008年起，保德信投信已累積捐款超過600萬元，動員超過1800人次，期盼能幫助社會上更多需要幫助的人。

保德信投信國際奉獻日始於1995年10月28日，此後，每年10或11月固定發起舉辦，已成為保德信金融集團的重要傳統，去年與今年因為疫情影響，延至12月舉辦。國際奉獻日今年邁入第27年，透過各地員工無私奉獻與熱心參與，讓愛心公益轉化為真正去實踐的社會關懷，目前全球已有將近四萬名員工投入其中，藉由深耕服務、貢獻在地，將正面能量傳遞出去，有效發揮企業影響力與價值，讓保德信投信的愛淵遠流長。