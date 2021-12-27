集保結算所27日表示，迎接2022年的到來，集保結算所一舉新增彰化銀行、台北富邦銀行、永豐銀行及玉山銀行等4家合作銀行，擴增集保e手掌握App「連結銀行」功能之合作銀行至11家，滿足投資人對於資產整合的期待，也呼應主管機關普惠金融的政策方向。

回顧2021年，集保結算所響應「開放銀行」的政策，在今年4月正式推出「集保e手掌握App」的連結銀行功能，透過Open API連結合作銀行，昇華為整合證券資產、基金資產及銀行資產的全方位資產管理的好幫手。

迄今已有合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華、兆豐銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行以及中國信託等11家大型銀行與集保合作，用戶可在完成銀行端之身分驗證及選擇授權範圍後，在集保e手掌握App中一鍵即時查詢多家銀行的帳戶餘額以及交易明細，讓用戶感到十分便利及肯定。

集保結算所業務部許傳昌經理指出，目前集保e手掌握App已有將近300萬用戶可以使用「連結銀行」服務，平均每月由用戶向合作銀行發送近50萬次API進行資料查詢，也持續和多家銀行安排後續上線事宜，擴大合作銀行的範圍。集保e手掌握App上線4年多，已經由單純的證券存摺發榮滋長，茁壯為跨資產、跨帳戶的多元資產整合平台，歡迎投資人多多使用集保e手掌握App、體驗投資新「摺」學。影片連結：https://youtu.be/yEwI3HJ3488。詳情可請上「集保e手掌握」推廣網頁查詢：http://epassbook.tdcc.com.tw。