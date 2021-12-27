新北市民郭明琪女士捐贈3台放置在救護車上的「12導程心電圖機」給新竹縣消防局，27日在新埔消防分隊舉行受贈儀式，消防局長孫福佑代表接受後，將分配到新埔、新豐及竹東3個分隊使用，讓器材發揮最大效用，守護更多民眾的生命。

「因為曾經遇過，所以知道緊急救護的重要性！」郭明琪表示，10年前某日凌晨5點，她發現唸小四的兒子全身抽搐，不醒人事，驚慌地求助119，當時她在救護車上看到救護員細心專業的處置，心懷感激，默默許下心願，將來如果有能力，希望能捐救護車回饋社會。

由於，救護車造價不斐，她網站上得知救護器材也是消防局迫切的需求，因此先捐贈3台「12導程心電圖機」，感謝新竹縣消防局讓她完成心願，特地帶著大一和高一的兒子一同參加捐贈儀式，見證這重要的一刻

消防局緊急救護科長劉彥承表示，近來天氣變化大，正是心肌梗塞好發季節，消防局12月就接獲15件疑似救護案件，其中有4件經救護人員協助以12導程心電圖監測為疑似心肌梗塞，經送醫施作心導管手術後已無大礙。

劉彥承指出，衛生福利部從2016年開始，推行到院前實施12導程心電圖監測，只要是主訴胸痛、胸悶的患者，救護人員都會在現場為其量測心電圖，並透過即時通訊軟體Line將心電圖上傳至線上指導醫師群組即時判讀，一旦認定為急性心肌梗塞並需要緊急手術，就會直接送往專責醫院。

去年新竹縣共有27件被偵測為疑似心肌梗塞案件，其中24件到院後接受心導管等手術治療，成功拯救24條人命。

劉彥承說，該局目前共有17台12導程心電圖機，本次受贈的是最新型的12導程心電圖機，體積輕巧僅67公克，簡易性的電極貼片，容易操作，遇有女性患者時，連救護義消都能協助使用，10秒內就能立即判讀，縮短患者就醫時間，提高治癒的機率。