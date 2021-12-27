大陸國家發展改革委、商務部27日聯合發布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》，其中，取消乘用車製造外資股比限制以及同一家外商可在大陸國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制。

同時，在廣播電視設備製造領域方面，取消外商投資衛星電視廣播地面接收設施及關鍵件生產的限制，按照內外資一致原則管理。

兩部委27日並發布《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》。和2020年版比較，大陸全國和自貿試驗區2021年版負面清單進一步縮減至31條、27條，壓減比例分別為6.1％、10％。

第一財經報導，在自貿試驗區探索放寬服務業準入。市場調查領域，除廣播電視收聽、收視調查須由中方控股外，取消外資準入限制。社會調查領域，允許外商投資社會調查，但要求中方股比不低於67％，法人代表應當具有中國國籍。

同時，也提高外資準入負面清單精準度。在負面清單說明部分增加「從事外資準入負面清單禁止投資領域業務的境內企業到境外發行股份並上市交易的，應當經國家有關主管部門審核同意，境外投資者不得參與企業經營管理，其持股比例參照境外投資者境內證券投資管理有關規定執行」，由證監會和有關主管部門按規定對從事負面清單禁止領域業務的境內企業到境外上市融資實行精準化管理。

2021年版亦優化外資準入負面清單管理。根據《外商投資法實施條例》，在負面清單說明部分增加「外商投資企業在中國境內投資，應符合外商投資準入負面清單的有關規定」。為做好外資準入負面清單與市場準入負面清單銜接，在負面清單說明部分增加「境內外投資者統一適用《市場準入負面清單》的有關規定」。