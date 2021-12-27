效力日職樂天金鷲的台灣投手宋家豪，今年成為球隊陣中重要牛棚戰力，本季出賽63場寫下旅日單季新高，還打破「大郭」郭源治的紀錄，成為單季最多出賽數的台灣球員，「17年他來當客座教練，那時對他有崇敬，能超越他真的是很不可思議，這世界就是這麼奇妙。」

宋家豪本季出賽63場，更在松井裕樹受傷時臨危授命暫代終結者角色，拿下3勝3敗24中繼7救援成績，自責分率2.23，季後也獲得球隊大幅加薪，年薪從4630萬日圓增至1億1000萬，日職生涯首度成為「億元男」。

宋家豪透露，郭源治一直都是自己追尋的目標，2017年「大郭」受邀擔任樂天客座教練，當時宋家豪看到他，對他有著滿滿崇敬，最後成功打破前輩紀錄，也讓他直呼不可思議，並笑說：「世界就是這麼奇妙。」

今天與吳念庭、王柏融、張育成、劉致榮一同來到鶯歌工商出席活動，宋家豪也分享自己高中難忘的事，他透露自己剛進南英商工時其實聽不懂台語，還需要靠隊友翻譯才能聽懂教練在說什麼。

但也有了學台語的經驗，讓宋家豪到日本學日語時更敢大膽嘗試新語言，「比較不會抗拒學習新的語言，也會比較敢嘗試。」他透露自己旅日約3年日常生活對話就能溝通無礙。

今年季末從中繼轉任終結者，宋家豪坦言很有壓力，「需要一點時間去克服，也要試著去找到平衡點，把身體狀況調整到最好，面對每一天的問題。」對於明年球季，宋家豪盼能補足今年不足之處，明年能夠健康、站穩一軍。