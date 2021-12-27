不出國在台灣也能很歐風，來自義大利佛羅倫斯的主廚Massimo Picci，將家鄉味帶進台北美福大飯店，自即日起至2022年2月20日於GMT義大利餐廳，推出45盎司佛羅倫斯風味牛排，四人共享每人不到1300元即可品嚐，每人加價880元可升級豐富套餐，用味蕾走訪義大利。活動期間特別展示義大利知名摩托車偉士牌(Vespa)，1973年的經典車款搭配義大利阿瑪菲(Amalfi)的海岸風情背景，開啟在台的義大利微旅行。

義大利佛羅倫斯當地的特色料理─佛羅倫斯丁骨牛排，是多數到訪旅客的口袋名單，短時間無法自在出國，由來自佛羅倫斯的GMT義大利餐廳主廚Massimo Picci，為台灣饕客帶來他的家鄉味。道地的佛羅倫斯丁骨牛排，其肉的選材需來自義大利托斯卡尼的契安尼娜牛，為世界體型最大，也是義大利最古老的牛種。雖無法將義大利鮮牛運抵台灣，主廚另選用相近的美國丁骨牛肉，依循佛羅倫斯手法料理。

冷藏的丁骨牛排，需於炭烤前經過回溫處理，讓肉質緊縮的牛肉充份達到鬆弛效果，讓牛肉能均勻受熱，主廚將兩面炭烤約八分鐘，再將骨頭部分烤約十五分鐘，讓炭火溫度進到骨頭誘發香氣。烤好的丁骨牛排，上桌前主廚僅以鹽與黑胡椒調味，微帶焦香的外表，內部則是粉嫩誘人的色澤，肉汁隨刀傾洩而出，香氣牽引著味蕾。單點牛排隨餐提供有炭烤洋芋、季節時蔬，品嚐時搭配GMT招牌鯷魚酸豆醬或牛肉濃汁，鮮香滋味，令人回味。

份量十足的45盎司佛羅倫斯牛排，適合多人分享，單點品嚐每份4680元+10％，想品嚐更多義式美饌，每位加價880元+10％，可選擇主廚精選的海陸前菜，有「炙烤北海道干貝佐巴薩米克醋」或「櫻桃木燻日本和牛前胸」。義式湯品則有海味代表「辣燉番茄章魚湯」及香濃的「野生牛肝菌蘑菇湯」可選擇，麵食類提供「義大利鮮蝦蘆筍手工細麵」，餐後提供義大利檸檬甜酒，搭配特製甜點，為這趟餐桌上的義大利之旅劃下完美句點。

除味覺悠遊體驗，活動期間於GMT義大利餐廳外佈置有主題拍照區，將義大利阿瑪菲海岸帶到美福，藍天白雲的寬闊海景，一掃平日的鬱悶心情，現場展示有義大利1973年產的Vespa偉士牌經典車款，用餐之餘到展示區合影，用影像記錄這趟義大利遊程。