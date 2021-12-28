在疫情、野火和洪患肆虐的一年，依然有許多無厘頭的搞怪趣事讓大家苦中作樂，法新社今天列出2021年全球10大經典趣聞，台灣的「鮭魚之亂」也榜上有名。

●台掀鮭魚之亂 逗樂外國網友

迴轉壽司店推出同名同音享優惠的諧音哏活動，掀起全台「鮭魚之亂」改名熱潮。（圖／中央社）

一家迴轉壽司店推出同名同音享優惠的諧音哏活動，掀起全台「鮭魚之亂」改名熱潮，6個直轄市有上百人改名「鮭魚」，這種有趣現象吸引英國「衛報」等外國媒體爭相報導。不少外國網友覺得這則新聞十分有趣，還有人直呼「這是衛報今年至今最棒的新聞」。

為吃免費壽司，許多人特地改名成「鮭魚」。（新北市民政局提供／葉德正新北傳真）

「鮭魚之亂」甚至引發政府關注。內政部長徐國勇（前右）表示，姓名的雅或不雅，根據大法官解釋意旨，屬於個人主觀認定。（圖／中央社）

●好想出門 她拿狗繩「遛」老公

面對不斷惡化的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，加拿大魁北克祭出宵禁防堵病毒擴散，不過有一對夫妻為了出門無所不用其極，妻子將丈夫繫上牽繩，堅稱自己是在「遛狗」，面對警察攔查還矢口否認違規，讓人哭笑不得。

●丹麥卡通太前衛家長瘋掉 怒喊快下架

丹麥知名電視台推出一部兒童卡通節目，穿著紅白相間衣服的主角約翰．迪勒曼（John Dillermand）有著世界最長且靈活自如的生殖器，能利用它做盡各種好事和壞事，節目播出後引發熱議。由於故事內容太過前衛，家長聯盟要求電視台下架這個卡通。

●斯里蘭卡選美鬧劇 封后卻遭當眾「奪冠」

斯里蘭卡4月舉辦「斯里蘭卡太太」選美比賽，卻上演前任后冠得主幫本屆奪冠佳麗戴上后冠後又強行摘下的戲碼。本屆后冠得主戴席瓦（Pushpika de Silva）在經歷這起事件後必須就醫治療。主辦單位事後特別舉行規模較小的儀式，還她「斯里蘭卡太太」（Mrs SriLanka）頭銜。

●神秘無頭野獸卡樹上 真相笑翻眾人

波蘭動保協會接獲電話，一名女子驚恐表示有「神秘無頭野獸」坐在樹上兩天了，居民都不敢打開窗戶，深怕神祕生物闖入。動保人員到場查探後發現，卡在樹上的是一塊可頌麵包。

●法國小鎮名字似不雅 遭臉書移除官方專頁

法國東北部摩澤爾省（Moselle）一個小鎮的官方頁面意外遭臉書（Facebook）官方刪除，原因竟是臉書演算法把鎮名比特克（Bitche）與英文中的侮辱性詞彙搞混。比特克鎮靠近德國邊境，人口約5000。

●鴨子會說話 學者曝光34年前錄音

動物行為教授最近發現澳洲一隻麝鴨會模仿人類說話，在一段1987年的錄音檔中，這隻麝鴨以清晰的咬字反覆飆罵「你這該死的傻瓜」（You bloody fool），甚至可以模仿關門的聲音，震驚一票科學家。

●拿了錢就跑 藝術家用空白畫框回應展覽理念

丹麥一名藝術家受到博物館委託，要他利用8萬4000美元（約新台幣233萬元）真鈔重新復刻早期作品，最後卻只上繳兩幅空白畫布，還將作品取名「拿了錢就跑」（Take the Money and Run），讓館方氣得跳腳。

●呼叫鏟屎官！狗狗電話讓汪星人不寂寞

蘇格蘭科學家發明一款「狗狗電話」（DogPhone），能讓無聊的米格魯或喜歡叫嚷的約克夏犬在牠們覺得需要時，打電話給主人視訊聊天。

●印度男躺冰櫃7小時死而復生

印度一名男子遭機車撞飛，醫師宣告不治後，遺體隨後被安置在冰櫃，法醫準備解剖時才赫然發現他還有氣息，大呼這簡直是個奇蹟。