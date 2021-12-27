馬來西亞人氣網紅周甄娜(Jenna)，因極致S曲線爆紅，有著洋娃娃精緻臉蛋的她，雖然身高僅158公分，但卻鍛鍊出蜂腰及翹臀，加上F罩杯豐滿上圍，身形猶如漫畫人物，因此也有「大馬娜美」封號，在今年聖誕節，周甄娜再度放送大福利，扮成「史上最辣麋鹿」，讓留言區刷起一片愛心海。

網紅周甄娜雖沒有名模般的高挑身形，但有著讓人羨慕的極致蠻腰與歐美辣臀，加上一雙白嫩長腿，讓她比例顯得很修長，周甄娜平時也喜歡挑戰性感貼身衣物或是角色扮演裝，視覺效果一級棒，讓她人氣居高不下，如今光IG就有超過408萬粉絲追蹤，是當紅的網路女神。

今年因為疫情影響，網紅們大多減少了外拍時間，因此想方設法用別種方式穩住粉絲的心，周甄娜也不例外，在今年聖誕節，她也準備了兩套節慶服裝，全身紅通通的模樣，根本把自己當成禮物在打扮。

第一套造型，周甄娜穿上大紅絲絨小可愛搭配同色超短裙，露出內搭的紅色丁字褲，腳上則穿著紅色網襪，她特地戴上鹿角飾品、畫了小鹿妝，化身「最辣麋鹿」；另一套造型，則是連身超僅迷你裙裝，肩帶是交叉設計，胸前有個白色蝴蝶結，周甄娜無論正面還是背面，都是最性感的「聖誕老婆婆」，拿出最知名的S身材，就為了放送福利，線上陪伴粉絲歡度聖誕。