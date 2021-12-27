基隆市議員鄭文婷在臉書發文預告，因宣布參選基隆市長、與其他政黨合作舉行記者會，總召職位將被撤除。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和表示，黨內若有人想競爭總召職位，會開會進行表決，並沒有因鄭個人行為衍伸開鍘問題。黨團副總召張顥瀚指出，近期將緊急舉行黨團會議，討論未來運作模式。

蘇仁和指出，過去2屆民進黨議員約9至10人，因人數較多，總召由大家輪流任職，每人擔任約半年，但這屆大多為第一屆新任，只有自己資歷較深，一開始先當頭帶隊擔任總召，約一年後選上黨部主委，認為不應兼任2職，經黨內決議後，由議員鄭文婷接手，但當時沒有明訂任期時間。

蘇仁和說，如果現在有其他人想要歷練總召職位，會透過開會表決，黨內絕對沒有因為鄭文婷個人行為衍伸出開鍘問題，他強調，民進黨許多議員都是第一屆，大家還需要時間磨合、熟悉議事事務，自己任職主委會全力幫助大家。市議員童子瑋指出，目前黨內尚未舉行會議，也沒有收到任何訊息。

民進黨基隆市議會黨團副總召張顥瀚表示，明年要進行市長、議員基層選舉，黨團要開始運作、轉換，必須有戰鬥力，現在黨內出現問題，必須把事前說清楚，近期將緊急舉行黨團會議，針對未來運作模式進行討論，至於總召會不會更換，看大家想法、意願，再做後續調整。