歐洲多個國家在聖誕節假期創下確診人數新高。義大利在上周六連續第三天新報創紀錄的確診人數，達到5萬4762名，而前一天為5萬599人。單日死亡人數來到144人。
目前義大利累計新冠死亡人數來到13.65萬人，在歐洲僅次於英國，為全球第九高。累計確診人數來到557萬人。
新冠入住醫院病患在上周五為8892名，高於前一天的8812名。
法國也在上周六新報了創紀錄的10萬4611名單日確診人數，從新冠疫情爆發以來，首次突破10萬人，主因為Omicron病毒的快速傳播。
法國衛生部表示，重症病患人數從28人飆升到3282人。
英國上周五的單日確診人數也創新紀錄，來到12萬2186人，倫敦疫情尤其嚴重，另外Omicron變異株的傳播也在加速中。
據英國官方單位的統計模型顯示，12月16日約每20個倫敦人就有一位曾患有新冠肺炎，而到本周日已經上升到10分之1。
上周五的單日確診人數也為連續第三天超過10萬例。
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