廣達(2382)董事長林百里今天(27)出席雲達科技5G Open Lab開幕典禮暨科技展演發表會，林百里明確表示，明年訂單比今年多很多，預期缺料問題明年將逐步改善，但也要看疫情的變化，今年廣達的營運是有驚無險步步高升。

針對媒體關心廣達在美國投資布局，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令指出，廣達最近對美國已有兩波投資，主要為了未來伺服器成長，泰國也增加新廠，歐洲也準備增加產能，廣達是站在看好前景的態度去投資海外產能。

林百里也強調，廣達的每一個投資項目都是先想到要有「出口」，不是跟風流行。廣達有很多的研發單位，我們用十倍用功才會有一倍的收獲來看待投資。如果只是流行跟風，那只是浪費時間和資源，我們要做的是整合好的商機。

林百里表示，廣達獲利一直在提升，新產品需求很多，現在是訂單太多、材料不夠，客戶很早就下訂單，有些給到一年，有些客戶給兩年；廣達從事製造業30幾年來，只有這兩年出現供不應求現象和這麼長的訂單。

至於媒體詢問今年是否有辦尾牙和加薪?林百里表示，因疫情難以預測，為了安全起見，廣達今年仍不舉辦年度尾牙。廣達按照員工到職時間，每滿一年會調整薪水，這兩年獎金也不錯，因為獲利不錯，員工都很開心，反而對加薪已經「無感」，認為獎金比較重要。

廣達今年前11月營收已經突破1兆元，年增2.41%，第四季營收連續2個月連今年單月新高，10月營收1006億元，11月營收1132億元，月增率分別達22%及12%。今年4Q廣達營收肯定創今年單季高點。