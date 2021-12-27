國發會公布，110年11月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較10月減少1分，燈號為連續第十個月呈紅燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟穩定成長。

110年11月景氣對策信號分數為38分，較上月減少1分，至紅燈的下限分數，9項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分；貨幣總計數M1B、製造業銷售量指數皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

另外，領先指標不含趨勢指數為103.11，較上月上升0.36%。同時指標不含趨勢指數為103.22，較上月上升0.49%。

國發會表示，外需部分，受惠全球經濟穩健成長，加以5G、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位科技轉型需求持續，且傳產貨品需求續強，以及台商回流提升國內產出潛能，帶動11月貿易、生產及金融面指標持續擴增；內需部分，國內疫情趨緩，週年慶等促銷活動及政府推出振興五倍券等措施帶動下，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增，且勞動市場就業狀況亦穩步改善。

展望未來，國內疫情保持穩定，加上年底節慶活動商機及政府振興措施帶動下，內需消費可望持續回溫。投資方面，國內外半導體供應鏈持續加大在台投資，以及台商回台投資延續，加以綠能投資持續擴增，均有助推升國內投資動能。出口方面，受惠全球經濟持續回升，主要國家相繼推動基礎建設，以及農曆春節前備貨需求，動能可望維持。惟新型變種病毒疫情擴散，部分國家重啟或加大管制措施，且供應鏈瓶頸問題持續干擾，仍須審慎關注後續發展，並妥為因應。