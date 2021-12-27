同開(3018)與子公司天盛科技及台灣數位貨幣交易所-BitoPro台灣幣託交易所及其關連企業寰宇速匯、香港商全金集成聯手，開創全球第一檔區塊鏈禮券「TWiP」，並發布可直接無縫接軌包括數位虛擬貨幣、線上網購、線下生活消費三方的「iPoint支付平台」，為台灣推進Metaverse(元宇宙)、NFT(非同質化代幣)提供一套可落實性、便利性、合法性的創新支付基礎架構。

天盛科技董事長溫雅貴表示，此次所發行的全球首檔區塊鏈禮券TWiP，打破傳統生活娛樂商各據版塊，發行自己封閉型的點數，TWiP是禮券市場中的最創新產品，著眼於台灣每年逾千億元禮券市場，消費者僅需下載安裝專用的App：iPoint後，直接就能在線上註冊購買TWiP點數，接下來即可到特約商店(線上網購、實體店)、以及各大合法數位貨幣交易所等進行消費。

溫雅貴指出，iPoint平台預計於2022年2月開始商轉，同時TWiP團隊已著手進行特約商店的邀約與後台系統的整合，關於生活消費的領域，將持續與各連鎖品牌持續進行特約商店的洽簽。天盛科技與全金集成合作目標第一年達成1000家特約商店的合作，並與BitoPro幣託交易所一同擴增虛擬貨幣市場更多的業務版圖。

全金集成董事長劉立恩表示，iPoint平台的建構除了將生活需求的特約商店進行綁定外，更整合台灣BitoPro幣託交易所，讓TWiP真正作為全球區塊鏈禮券首發地，不僅未來可用在日常食衣住行育樂的消費，更可使用TWiP購買比特幣、以太幣、狗狗幣、柴犬幣等；加上與台灣銘板(6593)所打造的「虛擬貨幣硬體錢包FortVax」，以金融卡最高資訊安全等級的方式，保存消費者錢包私鑰以及加密機制，其持有成本也遠較其他冷錢包業者為低，同時可享有更多攜帶方便性、支付多元性等的優勢，目前預計明年1月15日開始量產。

BitoPro幣託交易所CEO鄭光泰更指出，目前BitoPro幣託交易所有效會員數達60萬人，約占台灣虛擬貨幣市場逾5成市占率，上架的幣種包括了比特幣、以太幣、狗狗幣、瑞波幣及萊特幣等。BitoPro可望隨著TWiP推出，創造更迅速、符合使用者需要的消費體驗。