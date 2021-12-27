海軍軍艦參與高雄跨年。（高巿府提供）

史上第1次，海軍軍艦參與跨年，繼雙舞台、雙倍卡司後，高雄巿政府27日再宣布，「成功級」及「康定級」各1艘軍艦，將在年底停靠蓬萊商港6、7號碼頭，化身總長超過260公尺、高達36公尺，噸位最大的「跨年雙軍艦舞台」。

10月的「2021國慶焰火在高雄–璀璨高雄 軍艦映輝」活動中，高市府協請海軍於新濱碼頭停泊2艘軍艦，並開放民眾登艦參觀。因迴響熱烈，巿長陳其邁順勢邀請海軍參與高雄跨年晚會，促成了史上第1次有海軍軍艦參與跨年。

高巿府指出，台灣民眾能享受自由民主的成果，尤其台海能和平穩定，背後靠的是國軍堅守任務。海軍這次以「國防安全」計畫派遣雙軍艦、反潛直昇機、精兵首次參與跨年，在跨年舞台展現「國土主權、寸步不讓」決心。

今年跨年海軍也有一系列精實戰技表演，包括南部地區唯一的國軍儀隊「海軍陸戰隊儀隊」、由海軍二五六戰隊潛艦官兵組成的「戰鼓隊」，以及以接受魔鬼訓練著稱的「莒拳隊」等，將展現擊破戰技及堅韌意志力。