由韓國VALOFE公司代理營運的酷炫動作線上遊戲《王牌對決》第一屆「武道大會」預賽即將於本週末開打，報名開放至12月30日（四）為止，召集各路好手挑戰冠軍寶座，還有機會獲得iPhone13、Cooler Master電競椅、ROG鍵盤滑鼠，以及遊戲虛寶等豐厚豪禮！此外，遊戲也於近日全新加入稀有級英雄「馬可奈」，為玩家增添助力。

線上遊戲《王牌對決》第一屆「武道大會」火熱報名中。

本次賽事中，玩家可使用不同次元英雄進行「WCG2010」賽制戰鬥，最終獲勝的選手將獲得首屆冠軍稱號。此外，官方也會從總決賽開始進行全程直播，並舉辦玩家直播專屬活動，準備寵物蛋、靈魂石等多項虛寶送給玩家！官方粉絲團也會陸續推出專屬粉絲活動，帶來更多新英雄、道具、玩法等相關資訊，歡迎玩家關注官方粉絲團，第一時間掌握最新情報。

賽事資訊

●報名時間：2021年12月17日（五）～12月30日（四）

●預賽：2022年1月1日（六）～1月2日（日）

●總決賽：2022年1月8日（六）～1月9日（日）

「武道大會」賽事獎勵。

全新稀有級英雄登場

「馬可奈」是出生在超能力世界的英雄，年輕時能力弱小，便放棄成爲英雄，長大後，卻因實力不敵殺人魔，導致夢想學醫的妹妹受傷，進而激發出第二種能力「複製」，並誓言奉獻自己的生命，拯救他人。「馬可奈」最擅長交替武器，以及使用磁力技能壓制敵方。