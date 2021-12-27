2021台灣設計展「嘉義舊監旅館」展區，設計成吧檯。（廖素慧攝）

2021台灣設計展，嘉義製材所展示木業文化。（廖素慧攝）

嘉義市政府與經濟部合辦2021台灣設計展，市府出資5000萬元、中央經費2000萬元，目標是希望吸引400萬人次參觀，市府文化局表示，18日至26日累計約66萬多人次參觀，上午11時至下午2時是人流的高峰。

今年台灣設計展在嘉義文創園區、嘉義市立美術館、嘉義之心城市願景館、嘉義製材所、嘉義市立博物館、嘉義舊監獄等場館展出，還有城美館是以「諸羅城市的工藝美術館」為核心概念，在「嘉邑城隍廟」和「九華山地藏庵」展出宮廟信仰文化及工藝品。

嘉義市政府都市發展處表示，願景館位於嘉義車站站前廣場旁，吸引搭火車及公車的青年旅客進場參觀，此次以「＋＋設計學校」的型態展示，發掘嘉義市的在地案例，展出「調查與研究」、「定義與解決需求」、「設計展現」等3大面向。

嘉義市政府文化局表示，自12月18日至26日累計有66萬1398人次參觀設計展的各展場，而上午11時至下午2時是最熱門時段，是參觀人流的高峰。

市府文化局長盧怡君指出，今年台灣設計展經費來自嘉義市政府自籌5000萬元，以及經濟部工業局補助約2000萬元委由台灣設計院執行輔導嘉義的產業，受到疫情影響，展期縮短為10天。

盧怡君指出，去年屏東辦設計展有400萬人次參觀，今年嘉義市展期雖然僅有10天，仍希望能有400萬人次參觀，27日周一預約參觀嘉義舊監的團體應接不暇，散客也絡繹不絕。

盧怡君說，不只嘉義舊監、嘉義製材所是參觀夯點，此次設計展共13個場館，是歷年來場館最多的一次，而且是第一次走入宮廟、美術館開展，都很有吸引力。