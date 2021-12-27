華航（2610）配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，今（27）日決定1月松山-浦東去程航班調整為每週三、六、日共三班載客，高雄-浦東去程航班調整為每周六飛航一班載客；另桃園-浦東去程航班自即日起至明年1月底前取消載客。

華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響。唯因配合上海浦東機場地面作業，航班出發仍然難免延誤。後續2月上海航線將視航班運行狀況評估因應。