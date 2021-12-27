華航調整台灣飛上海浦東班機 1月底前取消桃園載客 16:362021/12/27 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航（2610）配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，今（27）日決定1月松山-浦東去程航班調整為每週三、六、日共三班載客，高雄-浦東去程航班調整為每周六飛航一班載客。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航（2610）配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，今（27）日決定1月松山-浦東去程航班調整為每週三、六、日共三班載客，高雄-浦東去程航班調整為每周六飛航一班載客；另桃園-浦東去程航班自即日起至明年1月底前取消載客。 華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響。唯因配合上海浦東機場地面作業，航班出發仍然難免延誤。後續2月上海航線將視航班運行狀況評估因應。 加強消毒影響回程 長榮航空暫停松山、高雄飛往浦東 長榮松山、高雄飛浦東 暫停載客 #華航 #浦東 #載客 #航班 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海加強消毒 長榮暫停北高飛浦東航班 04:102021/12/26 焦點新聞 聖誕夜揪團開毒趴 警破門28名男女還在狂嗨 10:562021/12/27 社會 桃園青埔跨年晚會 機捷41小時不打烊 04:102021/12/26 地方新聞 國際航班大亂 陳時中：延長住防疫旅館自行負擔 14:292021/12/26 生活 美赴陸航班屢取消 陸駐美使領館提出嚴正交涉 14:112021/12/26 兩岸 盧廣仲壓軸陽光劇場開幕 曝研習太極近況 17:072021/12/26 娛樂 盧廣仲桃園開唱 勵志論引發共鳴 04:102021/12/27 娛樂新聞 醉男耍帥逞勇喊「我沒醉」載她回家 下秒撞進公園四輪朝天 13:372021/12/27 社會 華航 貨運供不應求 04:102021/12/26 證券．權證 航班大亂 延住防疫旅館自行負擔 04:102021/12/27 焦點要聞 雲豹不敵黑豹 桃園主場開幕失守 04:102021/12/26 運動天地 生活熱門新聞 人妻在家只穿內褲亂晃 尪崩潰：兒子要高三了 - 生活 小一數學考「10人搭公車7人下車剩幾人？」 全班寫3竟算錯 - 生活 不是2劑AZ＋莫德納！英國報告曝對抗Omicron疫苗最強組合 - 生活 2022元旦新制「門檻變高了」 一張圖秒懂9大重點 - 時事 IKEA餐廳不便宜卻常客滿 內行推1優勢沒得比 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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