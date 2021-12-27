環保署27日授予宏恩塑膠、寶綠特、耐斯企業與台捷精密等4家企業共13件產品海洋廢棄物循環產品標章，此首批標章產品宣告了標章元年的開始，見證了本土企業的環保的努力，也展現了政府與企業共創乾淨海洋的決心。

去年環保署以含有96％海洋廢寶特瓶成分的服飾「潯寶衣」展開台灣海洋廢棄物循環利用的序幕，成功示範了產官學研及國際級驗證業者攜手落實海洋廢棄物的循環利用與溯源驗證機制後，隨後並陸續於今年110年4月9日發布「海洋廢棄物循環產品標章推動作業要點」，作為企業申請及環保署審核與管理的依據，且於6月3日經智慧財產局審查通過「海洋廢棄物循環產品標章」圖樣註冊為證明標章，鼓勵企業積極投入海洋環境保護，從減廢、減少資源耗用的角度，思索採用海洋廢棄物循環利用再製成產品之可行性。

首批獲授海洋廢棄物循環產品標章使用權的企業，分在產業鏈上下游互相串連，資源循環產業「宏恩塑膠股份有限公司」以瓶蓋、浮球、漁網以及塑膠桶/箱等海洋廢棄物，以及「寶綠特資源再生科技股份有限公司」以廢寶特瓶製作再生原料。家用品大廠「耐斯企業股份有限公司」將海廢循環原料運用於長青商品的包裝容器瓶身，創新企業「台捷精密股份有限公司」則混合海廢、農廢與漁廢並運用於地板、角材的製造。

環保署副署長蔡鴻德表示，這4家業者的合計13件產品是國內第一批獲此認證者，環保署從去年「潯寶衣」建立標章認證流程中大小細節，盼藉此讓台灣海廢循環產業與國際接軌，台灣業者持經嚴謹認證的標章打入國際市場，外國海廢循環商品也可來台取得認證標章上市，爭取民眾購買，合力擴大再利用產品的商機與使用範圍。

蔡鴻德表示，不僅今次獲標章的業者長期投入海廢循環商品的研發，並已獲消費者支持，更有不少業者的產品也正在進行認證程序，環保署明年將再陸續頒發標章。環保署也發起國內業者之間的產業策略聯盟，促上下游業者了解彼此真實需求，進行腦力激盪，以求突破技術瓶頸，逐步提高再生材料的使用比例等應用範疇。

環保署解說，本批海洋廢棄物循環產品的驗證作業，分別是台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司（德國萊因TUV）以及財團法人金屬工業研究發展中心（金屬中心MIRDC）執行並出具查證聲明與報告，以落實公正客觀的驗證。有國際級與深根台灣的驗證機構參與，更顯各界對海洋廢棄物循環產品標章元年的重視。

德國萊因TUV集團的業務遍佈全球65個國家、涵蓋36個領域，民國85年在台灣落地生根，曾有環保署資源回收稽核認證計畫的長期服務經驗，也在去年協助環保署建立海洋廢棄物驗證機制；而金屬中心在民國52年由我國政府與聯合國特別基金會之合作計畫下成立，除金屬相關工業研究發展，同時也專注於產品與管理系統驗證，有超過600個客戶。

環保署指出，海洋廢棄物循環利用以及標章之推動，在與首批標章企業攜手努力過程中，已逐漸帶動關聯產業的關注，海廢循環材料的研發與運用於產品的範疇都有業者持續加入陣營。目前尚有德國IF設計金獎得主的「好說設計」採用宏恩公司獲標章的海廢PP粒，為BMW汽車經銷商尚德汽車與精品授權商的李德汽車合作打造時尚眼鏡盒；2家知名美粧品牌商「美科實業（艾瑪絲AROMASE、覺亞juliArt）」與「捷順企業（茶籽堂chatzutang）」則嘗試以寶綠特公司獲標章的海廢PET粒取代既有原料，進行個人清潔用品容器的開發設計及產線試驗。而「豐溢綠能」則另著手進行海廢保麗龍與漁網再生材料的研究開發，使各類海廢塑膠都能有妥善處理、有效的循環利用。

環保署表示，台灣本土業者對於保護環境資源不遺餘力，不同領域的企業對海洋廢棄物循環利用的行動，使得企業永續更往前邁進。期待明年度能有更多國內外產業一同加入製作海洋廢棄物循環產品的行列，攜手共創乾淨海洋。