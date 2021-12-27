新世紀11月每股淨損0.17元 16:302021/12/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因股價波動劇烈，新世紀（3383）應主管機關要求公告11月損益自結數，單月虧損1200萬元，每股淨損0.17元，與去年同期相較，赤字減少54％；新世紀目前仍為全額交割股，每股淨值0.96元。 新世紀20日盤後公告，蘋果公司銷售生產的iPad Pro各系列產品，侵犯公司LED覆晶封裝、晶片級封裝、Mini LED封裝，Mini LED背光模塊等9篇所屬專利，向蘋果台灣分公司求償2.1億元。 《興櫃股》弘凱前3季賺贏去年全年 擬1月中旬上市 王者休旅TOYOTA RAV4 全新改款 #新世紀 #LED #每股淨損 #封裝 #Mini 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比照好萊塢 世新打造全台首座LED智能攝影基地 19:192021/12/25 生活 權證星光大道－泰鼎-KY Q4營收戰新高 04:102021/12/23 證券．權證 TOYOTA RAV4新改款 頭燈更搶眼 04:102021/12/24 時尚消費 《華燈》規畫第4季 有望拍電影版 04:102021/12/26 娛樂新聞 《光電股》華興今年有賺頭 明年營收拚穩健 13:242021/12/27 財經 近十年最強LED新兵！弘凱光電明年初轉上市 19:062021/12/21 財經 世新砸2億 打造LED智能攝影棚 04:102021/12/26 地方新聞 世新推LED智能攝製基地曝光 《華燈初上》這號人物現場揭密第4季進度 21:012021/12/25 娛樂 錼創梭特 拚2022上市 04:102021/12/27 證券．權證 因應後疫情生活 億光開發UVC LED紫外線產品 04:102021/12/22 證券．權證 《國際產業》英特爾在義國建封裝廠 傳涉資80億歐元 16:142021/12/24 財經 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 美經濟再有恐怖泡沫出現！專家曝這種資產超危險 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 西安疫情失控 外溢5省6地 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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