因股價波動劇烈，新世紀（3383）應主管機關要求公告11月損益自結數，單月虧損1200萬元，每股淨損0.17元，與去年同期相較，赤字減少54％；新世紀目前仍為全額交割股，每股淨值0.96元。

新世紀20日盤後公告，蘋果公司銷售生產的iPad Pro各系列產品，侵犯公司LED覆晶封裝、晶片級封裝、Mini LED封裝，Mini LED背光模塊等9篇所屬專利，向蘋果台灣分公司求償2.1億元。