中華民國志工總會「第24屆模範志願服務家庭暨第2屆志工終身奉獻獎表揚大會」，今年20個獲獎家庭。（中華民國志工總會提供／盧金足台中傳真）

中華民國志工總會「第24屆模範志願服務家庭暨第2屆志工終身奉獻獎表揚大會」，傳達「一人志工全家志工，一日志工終身志工」的大愛。（中華民國志工總會提供／盧金足台中傳真）

這兩年受新冠肺炎疫情威脅，許多志工夥伴在強化自身防護，犧牲與家人相處時間，仍全心全力投入志願服務工作。（中華民國志工總會提供／盧金足台中傳真）

中華民國志工總會「第24屆模範志願服務家庭暨第2屆志工終身奉獻獎表揚大會」，今年20個獲獎家庭，平均服務時數1萬8000小時，最高達3萬6000小時，終身奉獻獎得主每人平均服務時數來到3萬小時，以時薪160元來計算，能產生近8000萬元經濟產值，志工的奉獻能填補政府在社會工作缺口。

中華民國志工總會理事長陳士凱說，該總會從1997年起在中央及地方各級政府指導與協助下，已舉辦23屆表揚大會，今年適逢《志願服務法》實施20周年，擴大舉辦表揚活動並配合慶祝國際志工日活動，發揚志工精神，營造「一人志工全家志工，一日志工終身志工」的大愛。

台中市府社會局長彭懷真出席頒獎表揚，感謝民間力量的付出，讓台中市成為最有愛心的志工城市。

「希望在志願服務的道路上你我能攜手同行」，中華民國志工總會榮譽理事長蔡鈴蘭說，為他人開一朵花，清寒的春風將變得溫柔，志工總會秉持著共善、共榮的志工精神，倡導無私奉獻的服務理念，推展各項社會服務工作。

陳士凱表示，從1997年至今，志工總會總共表揚640個家庭，近約2000名志工，獲獎家庭遍布全台，以今年為例，許多獲獎家庭是三代一起投入志願服務，志願服務工作已完成代間傳遞，且扎根社會各階層角落。

這兩年受新冠肺炎疫情威脅，陳士凱說，許多志工夥伴在強化自身防護，犧牲與家人相處時間，仍全心全力投入志願服務工作，中華民國志工總會感念志工夥伴持續在志願服務道路上無私的奉獻，從去年起增設志工終身奉獻獎項，獲得殊榮的志工，投身志願服務皆超過20年，服務時數皆近3萬小時且平均年齡高達84歲，退而不休，持續投入社會服務。

今年共有20個獲獎家庭，平均服務時數1萬8000小時，其中最高達3萬6000小時，終身奉獻獎得主每位平均服務時數3萬小時，若分析其經濟效益，本屆獲獎家庭與終身奉獻獎得主，以時薪160元來計算，能產生接近8000萬元經濟產值，代表志工的奉獻能填補政府在社會工作上的缺口，這絕對是一股不容忽視的力量。