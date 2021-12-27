監察院長陳菊將於明上午9時，率領監察委員巡察行政院，主要針對國防自主推動成效、台鐵組織改造、後備動員制度改革等議題，向行政院長蘇貞昌及各部會首長提出詢問，並列管追蹤。

監察院表示，明天上午9時陳菊將率領監察委員巡察行政院，並將由行政院長蘇貞昌率相關部會首長，簡報行政院110年施政重點工作及預算執行情形，再由陳菊針對監察院110年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權的行使結果，作綜合性說明。

監察院指出，這次巡察行政院，主要針對社會關注的通案性議題提出詢問，其中監察院7個常設委員會代表將針對「從監察院調查案例檢視兩公約財產權、居住權落實情形」、「國防自主推動成效與檢討」、「健全環境檢驗測定之法制作業及檳榔危害防制」、「面對極端氣候，我國水資源之開發與利用現況議題」等提出口頭詢問。

另外，5位監委也將分別就「警政績效文化之探討」、「台灣族群課題以及『族群平等與發展權』」、「政府應正視合作事業健全發展」、「國民中學教學正常化措施及成效之檢討」、「核安可以公投嗎？／核四重啟＋商轉發電，2事項為何可以一起公投？」等展開詢問。

監院強調，上述議題將由蘇院長及各相關部會首長就重點項目提出說明，也將在會後以書面詳實說明回復監院。而監院也將於明日（28日）晚間6時舉行記者會，對外說明巡察狀況。