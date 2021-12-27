劉致榮（左起）、王柏融、宋家豪、吳念庭、張育成出席國泰棒球系列活動。（毛琬婷攝）

「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動27日來到新北市鶯歌工商，活動日正好碰上冷氣團來襲，在場所有人都穿厚重衣服保暖，但只見效力美職印地安人隊的張育成還是一件短袖T恤現身，他笑著說：「我覺得現在這氣溫很舒服，但走在路上大家可能會覺得我有病。」

張育成透露，從美國回台灣後，自己每天都還是穿短袖出門，「我很怕熱，到現在晚上都還要開冷氣睡覺，剛好小孩子也跟我一樣，幫他蓋被子還會生氣，把被子踢掉。」不過這也苦了全家唯一的「正常人」，「只好麻煩老婆衣服多穿一點了。」

目前張育成預計在台灣待到明年一月底，但面對大聯盟封館的情況，讓未來充滿未知數，若球季延後開打，就能晚點回美國，留在台灣過農曆年，「現在預計一月底回美國，但目前還不知道球季會不會受到影響。」他笑說自己現在陷入兩難情況，「因為我從2014年起就沒有在台灣過年了，想要球季趕快開始，但也想要在台灣過年。」