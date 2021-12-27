國泰金控27日舉辦2021年第4季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰台大經研團隊主持人徐之強表示，得益於內需消費明顯改善，以及外需出口有撐，2022年整體景氣將呈現「外溫內熱」的局面，國泰金台大團隊預測2022年台灣經濟成長率由3.5％上調至3.9％，研判全年成長率有80％的機率落在2.9至4.9％之間，若要四字定調則為「生龍活虎」。

徐之強表示，隨著疫苗覆蓋率持續提高，整體景氣有望穩定擴張。研判2022年1至3月台灣經濟氣候將由「朗」轉「晴」，出現機率將在40％以上。受累於疫情擔憂及政策趨緊，主要地區金融情勢指數寬鬆程度大幅縮減。團隊研判：美國聯準會調整2022年升息預估後，台灣央行釋放更清楚的升息意向，明年調升政策利率的可能性提高。第一季台灣金融情勢指數將落在「趨向寬鬆」與「穩定」區間，呈現穩中略緊的局面。

針對2022年股市，徐之強認為漲幅不若今年。徐之強表示，就變動率來看，今年台灣經濟成長率實質GDP成長6％，但股市從年初12000漲至萬八，漲幅達50％，股市是經濟領先指標，明年經濟成長率也很好，但明年預測只有4％，假設台股漲至2萬點，成長幅度就顯下滑，只有10％。

徐之強表示，台灣央行2022年可能升息，第一季金融情勢將穩中略緊。過去三個月，Omicron變種病毒現世、通膨壓力上升與部份央行政策轉鷹，使得國際股市波動加劇，主要地區金融情勢指數寬鬆程度大幅縮減。

徐之強表示，影響2022年台灣經濟成長與金融情勢的主要因素有六：一、COVID-19變種病毒風險、疫苗/口服藥物進程與台灣疫情發展；二、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；三、主要國家央行為因應通膨風險，加速縮減寬鬆政策；四、美中爭端與國際地緣政治的不確定性；五、本土疫情控制得宜，台廠營運和供應相對穩定，消費持續強勁；六、國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求持續，有利出口。