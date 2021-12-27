再生緣生技27日宣布，日本癌症治療權威醫院－南東北病院日前發表治療研究顯示，透過「NK細胞治療」合併癌症常規治療之胰臟癌患者，有機會多一倍的存活期。該公司已將此治療技術移轉入台灣，與彰基醫院等醫療機構合作，並獲特管法通過，將為國內癌症患者帶來新治療契機。

癌症療法經過不斷研發與創新，其中自然殺手細胞（NK細胞）治療技術近年來備受矚目。日本免疫細胞治療權威，南東北病院副院長－照沼裕博士，已於日本累積超過1萬6千名實際醫療案例，包含胰臟癌、頭頸癌、肺癌、乳癌、卵巢癌、子宮頸癌…等各項實體癌的應用。

照沼裕博士近期發表的臨床實證中，53例第四期肺腺癌患者，在接受NK細胞回輸治療、搭配標準治療後，其中位數存活期為34個月，是一般標準治療患者10個月中位數存活期的2倍以上；而63位預估化療存活期6個月的晚期惡性胰臟癌病患，其中41例存活期延長至13個月。

照沼裕醫師說明，根據埼玉縣癌症中心共3625人長達11年的研究結果發現，NK細胞活性越低，癌症發生率越高；而免疫細胞療法是透過分離患者的NK細胞，於體外增生、活化後再回輸患者體內，擴增後的NK細胞數量增加、毒殺癌細胞的能力也增強，可藉此活化攻擊癌細胞的免疫系統，並能與現行標準治療合併，達到相輔相成的綜合治療效果。

再生緣表示，該公司取得日本照沼裕醫師的專利治療技術，並與彰化基督教醫院攜手，通過衛福部《特管辦法》核准；而雙和醫院、振興醫院…等，也相繼加入此項與國際接軌的醫療技術合作計劃，以期提高癌症病患的治療效率，給予病患新穎的治療選擇。