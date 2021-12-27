台中葳格太陽在球迷的支持下勇奪主場二連勝。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

T1 LEAGUE聯盟賽事元年，台中葳格太陽上周末在台體大體育館迎接第一個主場賽事周，對戰台灣啤酒英熊及高雄全家海神，市長盧秀燕日前親自到場開球助陣，兩日賽事吸引逾8000名球迷到場力挺，台中葳格太陽在球迷的支持下勇奪主場二連勝，運動局長李昱叡讚賞球隊精彩表現，代表市府致上謝意，明年1月1、2日仍有太陽隊主場賽事精彩對決，歡迎球迷踴躍支持。

運動局表示，地主隊台中葳格太陽首次在主場比賽，上周六首戰以110比102成功取勝，喜收隊史首勝；26日以93比88勝出，再奪下主場第二勝，現場同步舉行耶誕主題活動，邀請歌手邱振哲擔任開幕演唱嘉賓，還推出五大好康主場活動，包括入場送紀念T-Shirt、球迷專屬遊戲互動區、周邊商品滿2000元打九折優惠、太陽啦啦隊限量合照及賽前球星見面會等，吸引熱情粉絲應援。

李昱叡表示，盧秀燕上任後推展籃球運動，培育籃球運動人才，感謝職業籃球聯盟「T1 LEAGUE」與市府合作，感謝教練團用心指導、球員們的精彩表現，熱情粉絲們到場應援，讓賽事圓滿成功，市府未來將持續深耕在地籃球發展。

運動局表示，這季台中葳格太陽例行賽事於台體大體育館進行，現場因應防疫，請球迷配合實聯制、戴口罩、手部消毒等規定。