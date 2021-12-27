莫文蔚新歌MV用手機拍攝。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚（Karen）新歌〈愛無所畏〉也是她創造的虛擬人物「莫貓寶貝」第三集漫畫的同名主題曲，該曲MV氣勢磅礡又不失浪漫唯美，是用5支iPhone手機拍攝完成的，這也是Karen第一次面對手機拍攝MV，沒想到拍攝經驗十足的天后竟然「找錯了鏡頭」，連她自己都覺得好笑說：「我把手機上搭載的設備當成了鏡頭，角度和視線都給錯了位置，後來才發現真正的鏡頭在下面！」不過即使有了小失誤，監視器拍攝到的畫面依然很美，Karen也火速調整自己的眼神，達到百分百的效果。

配合〈愛無所畏〉經典與流行兼具的樂風，MV選在一棟歐陸風格的哥德式建築取景，挑高的圓穹屋頂、尖形拱門、巨型吊掛式燭台以及美麗的大型窗花陽光投射，配上莫文蔚的拉丁文詩歌吟唱，再加上兩套絕美造型浪漫的鑲金線連身裝配上亮綠色長紗，以及優雅的純白露肩禮服，配上價值不菲的Cartier珠寶，相得益彰，美麗絕倫的Karen彷彿進入中世紀歌劇場景，歌詠〈愛無所畏〉。

現場更安排知名的法吉歐利（FAZIOLI）三角鋼琴，Karen親自上陣演奏，更加氣勢不凡；完成緊湊的工作後Karen回到英國，和老公享受假期，她也透露，目前最大的目標是做一部原創音樂劇！她不只想把外國音樂劇改編成中文版，而是要「從零開始」打造出原創華語音樂劇，而她這些年的音樂積累、監製演唱會的經驗，都將為原創音樂劇的製作提供助益。