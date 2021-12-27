南投縣旅館公會理事長交接，期許觀光首都持續壯大。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（左），授證給南投縣旅館公會理事長李吉田。（廖志晃攝）

南投縣旅館公會理長交接，新任李吉田（左）及卸任林志穎。（廖志晃攝）

李吉田政通人和，同時擔任中華民國溫泉協會理長及南投縣旅館公會理長。（廖志晃攝）

南投縣是觀光首都，旅館服務品質良窳攸關遊客觀感，旅館公會擔負重責大任，卸任理事長林志穎，27日交棒給回鍋的理事長李吉田；縣長林明溱肯定旅館業者長期的用心付出，期許業者做好防疫工作，觀光產業必將復甦。

南投縣旅館公會理事長暨理監事授證儀式，包括林明溱、日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、縣府觀光處長陳志賢、魚池鄉長劉啟帆、信義鄉長全志堅、南投縣調查站主任陳宇源及副主任尹光保、中華民國旅館公會全聯會理事長洪崇元、台灣省旅館公會聯合會理事長謝光富、中華民國民宿協會全聯會理事長張心盈、台灣民宿協會理事長彭成裕、台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇、南投縣清境觀光協會理事長蔣政緯、九族文化村董事長張協權、南開科技大學校長許聰鑫、國立暨南國際大學觀餐系副教授曾喜鵬等人都列席。

林明溱指出，旅館業者在觀光產業扮演非常重要的角色，觀光景點開發由縣府主責，遊客到南投的旅遊則仰賴觀光業者的用心經營；李吉田曾擔任旅館公會理事長，此次回歸，期盼能帶領南投業者在疫情中開創更多元化的經營；縣府致力發展觀光，目前，九九峰生態園區已規畫完成，基礎工程發包中，將能吸引更多人潮到南投旅遊，另外，埔里鯉魚潭將進行周邊環境整治，名間天空之星開發案也在上周順利發包，未來觀光產業將更加興盛。

李吉田表示，南投縣「以和建縣」，旅館、民宿合作無間，有最好的觀光資源，還有對觀光建設做得最多、最好的縣長，各縣市都到南投觀摩學習，相信在大家共同努力下，南投觀光會愈來愈好。

林志穎說，他在6年前接下理事長棒子，期間將餐旅服務競賽擴大為全國性常態競賽，雖然今年因疫情關係停辦，但明年一定會辦得更大更好，感謝這段時間所有理監事的幫忙，期待未來會更好。