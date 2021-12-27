台灣外銷訂單金額迭創佳績，製造業生產指數也創下歷史新高，推升以出口為導向的台股ETF近一月平均上漲1.61％，超越加權指數漲幅。投信法人表示，全球經濟確實邁入成長周期，對於台灣出口製造業相當有利，建議投資人布局外銷產業比重較高的ETF，掌握景氣揚升行情。

疫後經濟重啟下，龐大的需求蜂擁而至，帶動台灣11月外銷訂單金額衝上655億美元，連續21個月正成長，預期全年將突破6500億美元，改寫歷史新高紀錄。與此同時，11月製造業生產指數達141.16，同創新高。

以出口製造為投資主題的台股ETF，反映景氣熱度，近一月平均上漲1.61％，優於加權指數1.59％漲幅；若以近6個月景氣翻揚以來，累計上漲6.3％，同樣超越台股3.52％漲幅。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，塞港、缺料等問題尚未完全解決，全球供應鏈短期無法滿足龐大的需求，美國ISM製造業積壓訂單指數維持60以上高檔，而客戶端存貨降到25低檔區，顯示供應鏈依舊十分吃緊，對台廠來說，未來訂單能見度很高。

曾萬勝指出，電子、傳產兩大類出口產業今年獲利預估分別成長38.6％、164％，其中，半導體成長率約21％；明年因為基期拉高，成長放緩，但電子業獲利也有6.4％的成長空間，而半導體產業則保持雙位數的成長幅度，約17％。

短期或許受新變種病毒、美國可能提早升息等負面消息干擾，不過，曾萬勝認為，景氣確實已邁入成長周期，對台灣出口製造業相當有利，而第一金工業30ETF投資組合以電子、傳產為主，各占8成、2成左右，且半導體約6成，是掌握景氣揚升行情不可或缺的工具。