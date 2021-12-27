台中市有12萬9000多名身心障礙者，今年全市275輛復康巴士1年出動超過62萬趟次，獲陳新發文教基金會捐贈復康巴士，增加生力軍。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

財團法人陳新發文教基金會為拋磚引玉，鼓勵更多人投入社會公益，捐贈台中市政府1輛小型復康巴士，27日由社會局長彭懷真代表受贈，感謝民間社團關懷社會，行善不遺餘力，陳新發女兒以文教基金會名義捐贈復康巴士，延續父親助人為善的意念，幫助身心障礙者，開啟善的循環。

彭懷真表示，這輛復康巴士由陳春美和林雍球出資送給市民的禮物，同時也紀念陳新發文教基金會創辦人陳新發，陳春美是陳新發的女兒，特別用陳新發文教基金會名義捐贈復康巴士，傳承父親的愛心。

財團法人陳新發文教基金會董事長陳憲博說，社會上有很多的弱勢團體需大家伸出援手，個人能力有限，盼小小微薄的力量能拋磚引玉，鼓勵更多社會大眾投入社會公益。

社會局指出，市府秉持「行」是基本人權，復康巴士提升身心障礙朋友出門、就學、就醫、社會參與及生活便利性。

台中市有12萬9000多名身心障礙者，今年全市275輛復康巴士1年出動逾62萬趟次，共服務身障者與陪同者92萬5131名總服務人次，每一輛復康巴士皆被賦予重要的使命，載送身障朋友安全到達目的地。

社會局強調，陸續汰換老舊復康巴士，以保障使用民眾的行車安全，復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎社會各界共同為身障服務而努力。