台中二選區立委補選倒數13天，民進黨候選人林靜儀今天上午由立法委員蔡易餘陪同，在烏日區五光、新興路口拜票，她再度抨擊對手顏寬恒家族占用國有土地蓋違建，應說清楚及對社會道歉。此外，針對顏寬恒指林靜儀近日公布的MV涉嫌撕裂社會，林靜儀說，這是全國年輕人的感受。

天氣冷颼颼，但林靜儀一大早就與團隊到五光、新興路口向選民揮手請託，不少民眾看到她頂著寒冷拚選戰，不忘為她加油打氣。蔡易餘則說，早上搭乘6點多的高鐵到台中，再與林靜儀站路口時發現很多人為她加油，希望這股氣勢能持續到投票。

針對顏寬恒家族被爆出位於龍井、沙鹿交界處的房產疑似為違建、且該處土地為國有財產局所有，林靜儀再度痛批說，從南投公保地到沙鹿的國家保護地，顏家一貫使用政治敏感與法律上的認知去占用、取得土地，顏寬恒應該要出面說說清楚，還要為使用國家資源道歉。

而對於顏寬恒批評林靜儀最近公布的一支競選MV，是以不實的情況影響年輕人、塑造年輕人為「綠衛兵」，會撕裂社會，且製造年輕人與世代、族群對立，林靜儀反駁說，二選區的資源長期被壟斷，使得年輕人失望、離開，她的MV不是在撕裂，而是全國與地方年輕人的感受。

不只將砲火對準顏寬恒，林靜儀也質疑台中市長盧秀燕的做法，她說，包括顏家南屯違建的拆除進度、補選監票員配置等，台中市府的做法都讓市民很有疑慮。她並向盧喊話「妳是全台中市市民的市長，不是顏家的市長」。