台積電有意在台中擴廠，台中市長盧秀燕今（27日）證實，台積電已提出擴廠相關計畫，總投資金額落在8000億至1兆左右，若一切順利進行，將增加7、8千人就業機會。此事引起網友們熱烈討論，但有網友卻擔心水電問題，尤其台中今年上半年才發生56年來首見的旱災危機，如今再有水電用量大的高科技產業進駐，擔心水資源問題會更為嚴重。

綜合媒體報導，台積電總裁魏哲家24日率領團隊赴台中與市長盧秀燕會面，並公開稱讚台中擁有絕佳的人才條件與地理位置，甚至強調，若台積電要擴廠，台中一定會是選項。今（27日）盧秀燕受訪時證實，台積電已提出擴廠計畫，總投資金額約在8000億到1兆左右，「已經請他們（台積電）提出水電計畫，以及怎麼達到投資的目的，在水電的使用上，如何能更綠色、更環保、更循環。」

消息引起《Yahoo新聞》網友們的熱烈討論，不少人擔憂用水用電量大的晶圓廠會增加當地的負擔，「今年已經缺過水，旱災又要來了」、「台中缺水還要來，拜託不要來，對一般人又沒好處，只會缺水缺電」、「水、電問題竟然是要投資廠商自行提計畫？看樣子台積電擴廠是非台中不可了」、「電力哪裡來？一直擴產是可以的，但能否保證民生用電不會輪流停電？」、「哪來的水跟電可以用？別忘了今年台中有旱災。」

此外，有網友提及，今年初台中曾發生嚴重乾旱問題，部分地區民生用水「供5停2」長達2個月，讓當地居民相當困擾，擔憂台積電選擇在台中擴廠，會增加台中在水資源上的壓力，「台積電可是用電用水大戶，難道忘記之前台中鬧水荒長達半年嗎」、「請問水跟電在哪裡？一座晶圓廠可以供應不少家庭與企業耶」、「據我所知，台積電用電量約佔總用量的5%，再怎麼節能，魚與熊掌永遠不可能兼得。」