蔣卓嘉日前拍攝新歌MV。（索尼音樂提供）

蔣卓嘉（GJ）以自己天生色弱，視覺對映聽覺，衍生出專輯的「三原色」概念，繼前兩張《R》和《G》分別以懸疑的情境猜謎和密室逃脫為主題後，即將登場的EP《B》，用獨特溫度的R＆B曲風孕育全新作品，這次不燒腦直接攻心，邀歌迷一起來玩真心話大冒險，感受他無法「GJ」的音樂風格（GJ諧音「拒絕」）。

第三張EP《B》特別與來自印尼的音樂人跨國合作，打造國際化格局，主打歌〈第二個體溫〉MV則邀請當紅YouTuber美麗本人參與演出，MV以時下流行的戀愛實境秀為主題，由美麗本人擔任主持人，GJ擔任飛行嘉賓，一起來看在眼前上演的男歡女愛真人實境秀。拍攝當天GJ和美麗本人是初次見面，不過美麗本人表示對GJ不陌生，平常開車就常常收聽GJ的廣播節目，笑說：「GJ本人聲音真的跟用廣播聽到完全一模一樣耶，這樣好像我們認識很久了、很熟悉！」還大讚：「GJ的播歌很適合開車時聽。」

蔣卓嘉的三原色企劃最終彈EP《B》，主打歌〈第二個體溫〉的MV特別設計為時下流行、由四男四女參與的真人戀愛實境秀節目，不過GJ並沒有參與實境秀演出，而是以嘉賓身分和飾演主持人美麗本人以直播收看這場真人實境秀，八位男女大玩真心話大冒險，在氣氛催化之下，瞹眛持續升溫，一不小心就上演擦槍走火的場面。

其中，導演安排在觀看途中，美麗本人要牽起GJ的手，是GJ第一次拍攝男男牽手的畫面，雖然做了心理準備，但坦承原本覺得有點憋扭，不過也認同這是個有趣的安排，很符合歌曲情境的反差感，於是兩人就緊握雙手完成拍攝，導演一喊卡，GJ直呼：「第一次牽男生的手牽這麼久，有點太親密了。」笑翻眾人，但也補充：「美麗本人的手牽起來十分溫暖，也非常有力。」